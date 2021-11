Topfavoriet Iserbyt komt niet in het stuk voor: "Ik had een slechte dag"

"Ik had een slechte dag, denk ik", vertelde Iserbyt. "Ik zat na 3 à 4 ronden al meteen op mijn limiet. Bergop ging het niet echt. Ik moet er nu vrede mee nemen en vooruit kijken." "Ik heb er niet echt een verklaring voor, maar misschien was de combinatie iets te zwaar. Volgens mij was het allemaal wel haalbaar. Gisteren had ik nochtans een heel goed gevoel. Het is jammer dat zoiets vandaag moet gebeuren."

"In het begin voelde ik dat het niet super was, maar ik dacht dat ik nog in de wedstrijd kon komen", ging Iserbyt verder. "Ik had meer verval dan de rest. De eerste ronde is altijd veelzeggend en die was niet super bij mij. Ik werd ook even opgehouden door een val. Precies wat concentratieverlies ook. Maar ik zeg het, dat hoort erbij op een slechte dag."

"Ik ben wel blij voor Lars dat hij die titel heeft kunnen behalen. Als je op 3 minuten eindigt, dan moet je niet echt ontgoocheld zijn. Het is harder voor de 2e als je niet wint."