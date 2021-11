Thibau Nys maakte vlotjes zijn debuut als cocommentator: "Nooit mediatraining gehad"

"De teleurstelling van gisteren? Die heeft intussen plaats gemaakt voor motivatie om me te komende weken te smijten. Ik heb het een plaatsje kunnen geven", zegt Thibau bij zijn aankomst op de VRT.

Veel tijd om te kniezen was er ook niet, want de bronzen medaille mocht zich klaarmaken voor een job als cocommentator. Nys: "Gisteren heb ik de vraag pas gekregen, ik had er meteen zin in. Ik heb geen voorbereiding gehad, maar zal het doen met mijn algemene kennis van het veldrijden."

Na de nodige technische uitleg over het materiaal in de commentaarcabine was het aan Ruben Van Gucht om debutant Thibau Nys helemaal op zijn gemak te stellen. De tip van Ruben: "Wees jezelf, dat is het belangrijkste. Thibau kent zijn vak, dit zal helemaal geen probleem zijn."



De veldrijder zat na die laatste woorden helemaal ontspannen in zijn commentaarstoel. Angst voor stress of lichte paniek was er totaal niet. Nys: "Ik denk ook niet dat er stress zal komen. Ik weet waarover ik praat en heb iemand met kennis van zaken naast mij."