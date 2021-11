Sven Nys over Europees kampioen Lars van der Haar: "Wist dat hij het nog in zich had"

Waar was Lars van der Haar de voorbije jaren? Het was een vraag die onze man aan Sven Nys voorlegde, nadat Van der Haar de Europese titel in Drenthe gepakt had.

"Het is moeilijk om daar de vinger op te leggen", vertelde Nys. "Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Er is een jonge generatie bijgekomen, waar hij het misschien wat moeilijk mee had. Hier en daar wat blessureleed ook. De afgelopen zomer is heel goed geweest. Hij was blessurevrij en zat mentaal goed in zijn vel."

"Ik vind dat hij in Iowa en vooral in Zonhoven al een overwinning verdiende. Dat stapelt zich iedere keer op. Hij voelt zich goed op die fiets. Alles komt eigenlijk bij elkaar. En dan op deze berg, waar hij op het NK al een paar keer heeft gereden, voelt hij veel vertrouwen."