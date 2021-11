Mieke Gorissen loopt haar eerste wedstrijd sinds Tokio: "Ik heb mensen blij gemaakt"

"Veldlopen is niet mijn natuurlijke biotoop, maar de sfeer is met niets te vergelijken"

Gorissen: "Ik ging ervan uit dat ik na de wedstrijd nog enkele kilometers extra ging moeten lopen, omdat het te weinig zou zijn. Maar dat was fout ingeschat. Het is zo zwaar en niet te vergelijken met een wedstrijd op straat. Ik heb "mijn peren" gezien."

"Als ik in Diepenbeek rondloop, roepen de mensen mij nog altijd na. Ik heb het gevoel dat ik de mensen blij heb gemaakt. Maar ik krijg in ruil dat mensen mij nu blij maken.

Mieke Gorissen werd met de klap populair in ons land na de olympische marathon. In de eerste plaats door haar prestatie (ze werd 28e, red), maar vooral door haar emotionele en enthousiaste interview na de loodzware wedstrijd in Tokio.

"Als ik in Diepenbeek rondloop, roepen de mensen mij nog altijd na. Dat is gewoon plezant. Ik heb het gevoel dat ik de mensen blij heb gemaakt. Maar ik krijg in ruil dat mensen mij nu blij maken. Dat is prachtig."

"Na dat olympische avontuur wilde ik snel weer met de voetjes op de grond. Voor mij is lopen mijn hobby en uitlaatklep. Het moet iets blijven waarin ik mijn innerlijke chaos en nerveuze energie kwijt kan. Ik ben het liefst van al gewoon nog mezelf: Mieke die lesgeeft, met handwerk bezig is en graag eens gaat lopen."

"Ik vind mezelf geen vedette. Het maakt me al ongemakkelijk als ze mij op de affiche van de CrossCup in Mol aankondigen."