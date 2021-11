Madmax stelt teleur in wereldfinale breakdance: "Ik was erg zenuwachtig"

De beste breakdancers ter wereld toonden gisterenavond hun skills in de wereldfinale in Gdansk (Polen). Tussen al dat grote geweld stond ook 1 Belgische: Maxime Blieck, beter bekend als Madmax. Onze Belgische nam het in de 1/8e finales op tegen de Russin Vavi. Voor de ogen van meer dan 3.000 toeschouwers. De jury besliste in het voordeel van de Russin, waardoor de competitie van Madmax er al vrij vroeg opzat. De Russin schopte het uiteindelijk tot de finale en verloor tegen de Amerikaanse Logistx. Vorig jaar pronkte Madmax nog met zilver in de wereldfinale. De teleurstelling na de vroege uitschakeling was dan ook groot.

"Het liep niet zoals het moest. Ik was erg zenuwachtig", reageerde Madmax na afloop.

"Het was ook anders dan bij mijn tweede plek van vorig jaar. Ik voelde me niet 100% klaar. Maar ook dan moet je er kunnen staan natuurlijk."

"Ik wil de wereldfinale zo graag winnen. Het is de coolste competitie die er is. En het komt er sowieso nog van. Ik wil die belt pakken voor België."

"Ik leer hieruit en zal groeien. Dit is part of the process. Ik heb mezelf echt gechallenged tijdens de voorbereiding en ik heb misschien net iets te veel willen veranderen."

"Nu is het uitkijken naar een volgende battle in Parijs. We blijven bouwen aan de weg naar de Olympische Spelen in 2024 (dan staat breakdance voor het eerst op het olympische programma)."