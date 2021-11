Kompany over strijd om POI: "Bring it on, deze ploeg zal nog veel laten zien"

"Ik ben teleurgesteld dat de jongens in een topmatch niet hetzelfde kunnen brengen als op training", zei Kompany na de wedstrijd. "Dat is een ontgoocheling als coach."

"Als je tegen ploegen uit de top 4 speelt, is het normaal dat je minder kansen krijgt. Maar er zat weinig in die eerste helft, aan de twee kanten. Als ik naar mijn ploeg kijk, dan waren wij te voorzichtig. En dat was zeker niet de opdracht. We kwamen wel in interessante ruimtes, maar toen weigerden de spelers de laatste pass te geven of de juiste looplijn te maken."

"Er was te weinig kwaliteit om vandaag het verschil te maken. Dan bedoel ik niet de intrinsieke kwaliteit van de spelers, maar de vorm van de dag. Het verschil werd vandaag in de 16 gemaakt, aan beide kanten. Antwerp maakte zijn kansen af, wij niet."

Is het dan moeilijk om te kiezen wie er in de spits staat? "Kijk, die discussie was er ook toen ze allemaal wel scoorden. Toen vroegen jullie ook waarom die of die niet speelde. Vandaag was een mindere dag voor iedereen en ik heb geen zin om er lang over door te gaan. Het was niet goed genoeg."