Peres Jepchirchir is de eerste atlete die de marathon van New York wint in hetzelfde jaar van een olympische titel. De Keniaanse was de snelste na een prangend sprintje.

Ook bij de mannen triomfeerde Kenia. Albert Korir, bij de laatste editie in 2019 nog runner-up, deed nu een plaatsje beter. Zijn tijd: 2u08'22".