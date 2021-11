Jago Geerts wint zijn 2e Grote Prijs van het seizoen in MX2

Deze zomer kon Geerts als eens een GP winnen in Lommel en enkele maanden later is het weer raak.

"Ik voelde al een tijdje dat de snelheid er was, maar het lukte maar niet", vertelde Jago Geerts achteraf. "Ik ben blij dat het nu wel raak is. In de tweede reeks zat Maxime me op de hielen, dat was zwaar. Maar ik kon het houden."

Door zijn overwinning komt Geerts in de WK-tussenstand tot op zeven punten van de tweede plaats van de Fransman Tom Vialle (KTM), die de GP van Lombardije als derde afsloot. Woensdag vindt de laatste Grote Prijs van het seizoen plaats op hetzelfde circuit in Mantua. "Hopelijk kan ik in die laatste race van het seizoen nog een plek opklimmen in de WK-stand. Het wordt niet makkelijk, we zullen zien."