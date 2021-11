Een BK op Franse bodem? "In België zijn de golven net hoog genoeg om te leren golfsurfen"

Kan er gesurft worden of niet? Het antwoord op die vraag was nog onzeker op vrijdagochtend in Vieux-Bouceau, een kustplaats in Zuid-Frankrijk nabij Biarritz.



"Je kan zien dat het gestormd heeft de voorbije dagen", zegt Jack Verbraeken. "Er is te veel stroming. Dat maakt golfsurfen heel vroeg in de ochtend onmogelijk."



Golfsurf is misschien iets minder bekend bij het grote publiek, het is wel een oerdiscipline in de boardsporten. Letterlijk betekent het "rijden op de golven", waarbij je met je plank (en dus zonder zeil) de kracht van de aanrollende golven gebruikt. Timing is cruciaal om snelheid te maken en tricks uit te voeren.



Verbraeken: "Meestral train ik in Knokke, maar hier aan de Zuid-Franse kust zijn de omstandigheden doorgaans optimaal. Deze plek is een heel gekende surfspot. Het is gelegen in een baai, waardoor cruciale factoren als wind, golven en getijden optimaal zijn."

"In België zijn de golven eigenlijk maar net hoog genoeg om te leren surfen, een kampioenschap is dus haast onmogelijk."