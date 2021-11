Dante Vanzeir over selectie Rode Duivels: "Ik wil iets laten zien"

Met 9 goals en 6 assists is Dante Vanzeir in de competitie al van goudwaarde geweest voor revelatie en leider Union.

De 23-jarige spits ziet die indrukwekkende cijfers beloond met een eerste selectie voor de Rode Duivels.

"Mijn selectie voor de Rode Duivels is een droom die uitkomt. Het is fantastisch om tussen die grote mannen te mogen rondlopen", zegt Vanzeir.

"Ik denk dat ik veel zal kunnen opsteken en ik zal me ook gewoon amuseren. Ik ga er alles aan doen om toch iets te laten zien."

"We hebben nu 5 internationals bij Union, dat is ook dankzij het team en de coach. Het is fantastisch dat we dit mogen meemaken.”

Volgende week zaterdag spelen de Rode Duivels de WK-kwalificatiematch tegen Estland. 3 dagen later staat het groepsduel tegen Wales op het programma.