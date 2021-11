CrossCup Mol: Mieke Gorissen ziet zege in rook opgaan door val over balkje

Verslag van de CrossCup in Mol

Gorissen loopt op kop, maar struikelt over balkje

Van Velthoven soleerde naar de zege. In het slot ging Gorissen nog op en over Dalemans. Met Lisa Rooms (5e) eindigde nog een derde Belgische in de top 5.

Bij de vrouwen voelde marathonspecialiste Mieke Gorissen zich helemaal in haar sas in het Molse zand. Toen ze aan de boom ging schudden, moesten de meeste concurrentes passen. De 38-jarige Gorissen sloeg een gaatje en leek op weg naar de zege. Maar ze struikelde plots over een van de balkjes.

VIDEO: Gorissen verspeelt koppositie door val over balkje

Somers is CrossCup-leider bij de mannen

Bij de mannen bepaalde belofte Guillaume Grimard in de aanvangsfase het tempo. Maar hij moest even later opgeven met steken in zijn zij.

Toen Michael Somers het dirigeerstokje overnam, konden enkel nog Simon Debognies, Nikolai Saké en de Duitser Samuel Fitwi volgen. Saké moest als eerste afhaken.

Op twee ronden van het einde liet Fitwi onze landgenoten Debognies en Somers in de steek. Somers bleef wel altijd in de buurt en zette op die manier de sterkste veldloop uit zijn carrière neer door als eerste Belg te finishen. Hij is ook de nieuwe leider in het CrossCup-klassement.

In het slot ging de verrassende Saké nog voorbij Debognies voor de derde plaats. De Nieuw-Zeelander Hamish Carson, die in België woont, maakte de top vijf compleet.

Dieter Kersten, die afgelopen zomer in Sapporo nog de olympische marathon liep, moest in Mol vrede nemen met een negende plaats.





De volgende manche van de CrossCup vindt op 28 november plaats in Roeselare.