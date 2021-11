Bulls terug met de voetjes op de grond, Doncic schittert "at the buzzer"

De kanonstart van de Bulls in de NBA lijkt stilaan achter de rug. De Chicago-franchise verloor tegen de Sixers een tweede keer in drie dagen, dit keer met 114-105. Voor Philadelphia blonk Joel Embiid uit, met 30 punten en 15 rebounds. Furkan Koremaz, vaak slechts een invaller bij de Sixers, maakte 25 punten en trof 7 van zijn 9 driepuntpogingen raak.



Voor de Bulls brachten de 32 punten van Zach LaVine en de 25 van Demar DeRozen geen zoden aan de dijk. De Sixers leiden in het Oosten met 8 zeges tegen 2 nederlagen. De Bulls zakken terug wat verder weg met 6 zeges en 3 nederlagen.

De Denver Nuggets mochten zaterdag opnieuw hun Servische center Nikola Jokic bedanken. De MVP van vorig seizoen liet tegen Houston 28 punten en 14 rebounds optekenen en hield met een ultieme block "at the buzzer" de zege thuis.

De LA Lakers, die sterspelers LeBron James en Anthony Davis moesten missen, gingen de boot in bij Portland. Veteraan Carmelo Anthony probeerde het voortouw te nemen, maar hij kon met zijn 12 punten het verschil niet maken. De Lakers verloren met 105-90.

In Dallas was het tot slot nagelbijten in een razendspannende partij tegen Boston. Bij 104-104 en met nog een tiental seconden op de klok nam de Sloveense wonderboy Luka Doncic de bal in handen. Hij schudde een dekking van drie Boston-spelers af en maakte het met een machtige driepunter op de buzzer af.