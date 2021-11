Belgian Cats missen Billie Massey in komende twee EK-kwalificatieduels

De Belgian Cats trappen deze week hun campagne in de EK-voorronde op gang met wedstrijden tegen Bosnië en Duitsland. De nieuwe bondscoach Valéry Demory selecteerde daarvoor 15 speelsters, maar door de naam van Billie Massey mag de opvolger van Philip Mestdagh dus al een streep trekken.



De 21-jarige Massey ligt in de lappenmand met een voetblessure en raakt niet speelklaar voor de komende twee wedstrijden. Demory heeft beslist om geen vervangster op te roepen voor de center van Kangoeroes Mechelen.



Donderdag spelen de Belgian Cats hun eerste match in de EK-voorronde in en tegen Bosnië. Op zondag 14 oktober nemen de Belgische vrouwen het in Kortrijk op tegen Duitsland.