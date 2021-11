BEKIJK: Higgins verslaat O'Sullivan en kan 82.000 euro rijker worden

Ronnie O'Sullivan had in de kwartfinales Luca Brecel (WS-46) met 5-1 uit het toernooi gewipt en leek ook tegen Higgins op weg naar een vlotte zege.

In een clash tussen een zesvoudige en een viervoudige wereldkampioen maakte "The Rocket" er met breaks van 75, 50, 69, 108 en 103 3-5 van. Maar met de rug tegen de muur won Higgins 3 frames op rij voor 6-5-winst.

"Ik weiger om teleurgesteld te zijn", reageerde O'Sullivan. "Het was een goede week. Ik heb enkele goede wedstrijden gespeeld en heb me geamuseerd."

"Ik vertrek hier met de glimlach. Vandaag verdiende John de overwinning. Op het einde was hij beter, er was niet veel dat ik er aan kon doen."



Higgins profiteerde in de laatste frames van enkele foutjes van O'Sullivan: "In het beslissende frame waren we allebei het noorden kwijt", zegt Higgins. "De topspelers doen het vaak makkelijk lijken - Ronnie in de eerste plaats - maar als je onder druk staat is het voor iedereen een lastig spelletje."



In de finale gaat Higgins vandaag de confrontatie aan met Neil Robertson (WS-4), die Mark King (WS-54) versloeg met 6-4. Er wordt gespeeld naar een best of 17.

De winnaar krijgt 70.000 pond (82.000 euro) op zijn bankrekening gestort. De verliezende finalist moet vrede nemen met 30.000 pond (35.000 euro).