"Sacking season" in de PL: ook Aston Villa zet zijn coach op straat

Smith kreeg zondag te horen dat hij moet vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. De clubleiding nam het besluit twee dagen na de nederlaag van Aston Villa in de Premier League bij Southampton (1-0).

Smith was iets langer dan drie jaar hoofdtrainer bij de club uit Birmingham. In zijn eerste seizoen bracht hij Aston Villa terug naar het hoogste niveau. Daarna eindigde Aston Villa als zeventiende en vorig seizoen als elfde. Op dit moment neemt Aston Villa de gedeelde vijftiende plek in. Het is nog niet bekend wie de opvolger van Smith bij Aston Villa wordt.

Het ontslag van Smith is al het derde trainersontslag deze week in de Premier League. Eerder werden ook Tottenham-coach Espirito Santo en Norwich-coach Farke op straat gezet. In oktober ontsloegen ook Watford en Newcastle hun coach al.