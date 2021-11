Terugkerende Marouane Fellaini plaatst zich voor Chinese bekerfinale

Het team van Fellaini won met 2-4 van Henan Songshan Longmen, nadat het dinsdag ook het heenduel al met 1-0 had gewonnen.De goals van Shandong zaterdag kwamen van Liu Yang (30' en 79') en de Portugees Pedro Delgado (62' en 63'). Die laatste mocht na zijn twee goals gaan rusten voor Fellaini.

Voor de oud-Rode Duivel waren het de eerste speelminuten voor Shandong Taishan sinds half augustus, toen op de slotspeeldag van de Chinese Super League. In het bekertoernooi kwam hij zaterdag pas voor het eerst in actie.

In de finale treft Shandong Taishan de winnaar van de tweede halve finale tussen Shanghai Port en Shanghai Shenhua. Port, de club van coach Ivan Leko, won het heenduel al met ruime 1-5-cijfers. Fellaini en Shandong zijn de titelhouders in de Chinese FA Cup. Vorig seizoen versloegen ze in de finale het intussen teloorgegane Jiangsu met 2-0.