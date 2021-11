Russische tennisvrouwen winnen allereerste Billie Jean King Cup

Rusland nam in de finale een optie op de overwinning dankzij de overtuigende zege van Daria Kastkina tegen Jil Teichmann: 6-2, 6-4.



Olympisch kampioene Belinda Bencic moest het in het tweede duel opnemen tegen Ljoedmila Samsonova en stoomde naar 6-3-setwinst in het eerste bedrijf.



Maar dan sloop er zand in de Zwitserse machine. Vroeg in de 2e set slaagde Bencic er niet in om 4 breakkansen te benutten en Samsonova knokte zich mondjesmaat in de wedstrijd.



De 22-jarige Russin dwong een beslissende 3e set af en ging daarin op haar elan door. Bencic kon het tij niet meer keren en boog het hoofd na bijna 2,5 uur tennissen: 3-6, 6-3 en 6-4.



Rusland wint zo de allereerste editie van de Billie Jean King Cup, de opvolger van de Fed Cup. Die trofee wisten de Russische vrouwen in het verleden ook al 4 keer te winnen.