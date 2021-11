Philip Mestdagh duwt noodgedwongen op pauzeknop: "Hij moet nu rusten"

Philip Mestdagh is een poosje buiten strijd met een burn-out. De voormalige coach van de Belgian Cats moet nu rust nemen. "Voor hem is dit niet makkelijk om te aanvaarden, maar dat zal hij toch moeten doen", vertelt Julie Rumes, de manager van Mestdagh, aan Sporza.

Na de drukke zomer van de Belgian Cats ging Philip Mestdagh meteen aan de slag bij de Franse eersteklasser St-Amand-les-Eaux. Daar is hij nu al een drietal weken buiten strijd. Het harde werk van de voorbije maanden en jaren heeft zijn tol geëist bij de Coach van het Jaar.



"Hij kampt met lichamelijke klachten die voortkomen uit mentale vermoeidheid", legt manager Julie Rumes uit. "Philip is thuis nu en moet rust nemen. Hij staat op non-actief. Ik ben geen dokter, maar ik denk dat het neerkomt op een burn-out."



"Het programma van de Cats is niet min geweest en er waren ook wat sportieve teleurstellingen. Die opeenvolging van stressmomenten en teleurstellingen heeft ervoor gezorgd dat zijn lichaam "stop" gezegd heeft."

Philip heeft na de Olympische Spelen geen rust gehad, geen tijd om mentaal de knop om te draaien. Julie Rumes, manager van Philip Mestdagh

Amper 4 dagen na de Olympische Spelen begon Mestdagh aan zijn nieuwe job in Frankrijk. "Hij heeft eigenlijk geen rust gehad. Mentaal heeft hij geen tijd gehad om de knop om te draaien. Dat heeft hem parten gespeeld, waardoor hij oververmoeid geraakt is", klinkt het.



"Hij moet nu rust nemen van de dokters. Dat is voor hem niet makkelijk om te aanvaarden, maar dat zal hij toch moeten doen. Het is moeilijk om een termijn op zijn terugkeer te kleven. We moeten afwachten hoe snel hij zal herstellen."



Kan hij dan nog terecht bij St-Amand? "Dat zijn we aan het uitklaren met de club. Momenteel is hij voor onbepaalde duur buiten strijd. Ik denk dat het door de regelgeving in Frankrijk bijna onmogelijk wordt om hem niet te vervangen. We proberen de club te helpen en ondertussen ook Philip zijn rust te gunnen."

Philip Mestdagh

"De Cats zijn misschien wel de druppel geweest"

Enkele weken geleden kreeg Philip Mestdagh ook te horen dat er voor hem geen plaats meer was als coach van de Belgian Cats. Manager Julie Rumes vermoedt dat die beslissing zeker impact gehad heeft op Mestdagh.



"Ik denk niet dat het louter daar aan ligt. Het is wel een element in een lange rij en ik denk misschien ook wel dat het de druppel geweest is", meent Rumes.



"Je mag het leven van topsporters en coaches niet onderschatten. Ze leggen telkens opnieuw de lat zo hoog voor zichzelf. Mentaal is dat enorm zwaar. Bovendien moet een coach ook alle stresssituaties oplossen. Een coach moet constant voor iedereen zorgen, maar wie zorgt er voor de coach?"



"Op een gegeven moment komt de hamer. Nu is het voor Philip zaak om te luisteren naar zijn lichaam. Ik hoop dat hij er doorkomt en dat ik hem snel weer langs het veld kan zien, maar hij moet zijn tijd nemen."