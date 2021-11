Mercedes lacht in Mexico, maar Valtteri Bottas is de verrassende polesitter

Het recente verleden had iedereen geleerd dat Mexico de speeltuin van Red Bull is en ook in de oefensessies blonken ploegmaats Max Verstappen en Sergio Perez uit.

Maar op het moment van de waarheid had Mercedes - na een spelletje verstoppertje? - een streepje voor.

In een chaotische kwalificatiesessie, die een tijdje werd onderbroken na een crash van Lance Stroll, zette Valtteri Bottas verrassend de snelste tijd neer.

Dankzij Lewis Hamilton bezet Mercedes de volledige rij. De Brit moet jagen op WK-leider Max Verstappen en boekt zo een kleine mentale overwinning in de WK-thriller.

Met Max Verstappen en Sergio Perez op 3 en 4 zal Red Bull met twijfels toeleven naar de GP van morgenavond.