Loena Hendrickx glundert na 3e plaats: "Ik kon niet beter wensen"

Een medaille voor een Belgische vrouw in een wedstrijd van dit kaliber: het is een Belgische primeur. "Ik kan het nog steeds niet geloven", glimlachte Loena Hendrickx gisterenavond in onze radio-uitzending.

"Dit was een drukbezette wedstrijd met allemaal wereldtoppers", vertelde ze nadat ze haar PR's op de korte en vrije kür had verbeterd.

"Als je dan twee foutloze küren schaatst, dan is dat fantastisch. Ik had niet beter kunnen wensen."

Is dit nu de beste Loena Hendrickx die we al aan het werk gezien hebben? "Er waren zeker nog elementen die ik kan verbeteren, maar dat is alleen maar goed voor de toekomst."

"Ik ben gewoon ontzettend blij met hoe het gelopen is. Ik moest de vrije kür afsluiten en dat was heel spannend."

"Ik had veel zenuwen, maar ik heb er hard van genoten. Zo'n foutloze kür is gewoon geweldig. Dat is met geen woorden te beschrijven."