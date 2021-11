Formule 1 wil in 2023 terugkeren naar Shanghai

De race op het circuit van Shanghai ontbrak de voorbije 2 jaar op de F1-kalender en ook volgend seizoen zal er geen Grote Prijs van China zijn. Corona is nog altijd de boosdoener.

"We zijn teleurgesteld dat we China niet kunnen opnemen op de kalender van 2022. Maar zodra de omstandigheden het toelaten zullen we terugkeren naar Shanghai", zegt Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1.

Shanghai en de F1 kwamen wel tot een akkoord om tot en met 2025 een Grote Prijs van China plaats te laten vinden in de Chinese metropool.

De 1e keer dat het F1-circus in Shanghai neerstreek, was in 2004. De Braziliaan Rubens Barrichello ging toen met de oppergaai aan de haal. De laatste winnaar, in 2019, was zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.