Eerste Europese veldrittitel op de VAM-berg is voor beresterke Zoë Backstedt

Na de wereldtitel op de weg, nu de Europese trui in het veld. Zoë Backstedt heeft haar prijzenkast vandaag weer wat aangevuld.



Als topfavoriete bij de junioren liet ze iedereen al ter plekke in de eerste ronde. Onder meer onze landgenote Xaydee Van Sinaey. Zij haakte haar wagonnetje aan in een grotere groep voor de 3e plek.

Halfweg koers had Backstedt al een comfortabele voorsprong van iets meer dan 30 seconden. Ondertussen was Van Sinaey wel wat teruggezakt. Ze zou uiteindelijk knap 4e eindigen op 1'56" van winnares Backstedt.



Net geen eerste medaille dus voor ons land. Nederland sleepte dan weer wel eremetaal in de wacht. Bentveld snelde naar de zilveren plak, de bronzen medaille was voor Vinke.