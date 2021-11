België ontmoet volgend jaar opnieuw Wit-Rusland in de Billie Jean King Cup

Net zoals dit jaar zal België in de Billie Jean King Cup, de opvolger van de Fed Cup, het in 2022 moeten opnemen tegen Wit-Rusland. Ook in hun 1e groepsduel van de voorbije editie keken onze landgenoten de Wit-Russen in de ogen, toen met een overwinning als eindresultaat.

Na hun zege in hun 1e groepswedstrijd verloren Elise Mertens en co uiteindelijk wel van Australië, waardoor ze de halve finales misten. Rusland en Zwitserland spelen later op de dag de finale.

De andere voorrondewedstrijden die uit de bus kwamen, waren Polen-Roemenië, Nederland-Spanje, Australië-Slovakije, Kazachstan-Duitsland, Canada-Letland, Tsjechië-Groot-Brittannië, Verenigde Staten-Oekraïne en Italië-Frankrijk.