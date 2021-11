Zwitserland en Rusland spelen de finale van de Billie Jean King Cup

De Belgen hadden gehoopt vanavond de halve finales te kunnen spelen tegen Zwitserland, maar het was Australië dat als groepswinnaar doorstootte.

Storm Sanders, die Elise Mertens verrassend had verslagen, had tegen Jil Teichmann heel wat minder praatjes (6-0 en 6-3), terwijl Belinda Bencic door een zege tegen Alja Tomljanovic het dubbelspel overbodig maakte.

Dat dubbelspel was in de confrontatie tussen Rusland en de VS wel beslissend. Ljoedmila Samsonova en Danielle Collins hadden elk hun enkelspel gewonnen. Het duo Koedermetova/Samsonova trok het voor de Russen in 2 sets over de streep tegen Rogers/Vandeweghe.

Morgen spelen Rusland en Zwitserland dus om de eindzege in de Billie Jean King Cup. Voor Rusland zou het de eerste Fed Cup-trofee zijn sinds 2008, Zwitserland heeft - ondanks toppers als Martina Hingis en Patty Schnyder - het landentoernooi voor vrouwen nog nooit gewonnen.