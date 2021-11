Victor Schelstraete heeft België gisteren een bronzen medaille bezorgd op het WK boksen voor amateurs. De 24-jarige Gentenaar droomt al van de Spelen in Parijs in 2024, maar had evengoed in het olympisch bad kunnen liggen. Karrewiet was de piepjonge Victor al in 2002 op het spoor... als zwemmertje.