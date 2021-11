Topref geeft toe dat hij penalty "ter compensatie" floot in Champions League-finale

Scheidsrechters geven het zelden toe. En dat het om een levensbelangrijke match gaat, maakt het des te frappanter. Mark Clattenburg deed in een podcast enkele opvallende uitspraken over de Champions League-finale van 2016. Zo bekende hij een penalty te hebben toegekend "als compensatie" van een eerder offside-doelpunt.

Wat weet u nog over de finale van het kampioenenbal van 2016? Real en Atlético vochten toen in een Madrileense derby om de belangrijkste clubtrofee. Het duel, geleid door de Engelse topref Mark Clatteburg, zou uitmonden in een wedstrijd vol commotie. Vooral de openingstreffer van Sergio Ramos beroerde de gemoederen. De Spaanse verdediger bracht Real toen vanuit een nipte buitenspelpositie op voorsprong. "Ik wist dat Bale de vrijschop nog aangeraakt had", blikte Clattenburg in een podcast terug. "Maar de communicatie met mijn assistent (Beck, red) was moeilijk door al het lawaai." "Ik schreeuwde: wist je dat de bal nog aangeraakt is in het midden? Ik zag hem naar het grote scherm kijken - hij bevroor volledig. Na een minuut wachten moest ik het spel wel herstarten."

Tijdens de rust vernam Clattenburg evenwel dat de goal effectief afgekeurd had moeten worden voor buitenspel. "Ik had het geluk dat er kort na rust een 50/50-penalty was. (Fernando, red.) Torres speelde het slim door een fout uit te lokken bij Pepe. Was het een overtreding? Dat is heel subjectief. Maar ik gaf de strafschop, zodat de de balans opnieuw in evenwicht was."

Het was één van die perfecte scenario's voor een scheidsrechter. Mark Clattenburg

Compensatie dus. Het gebeurt zelden dat een scheidsrechter zoiets - al is het vele jaren na de feiten - toegeeft. "Als ik die strafschop niet toeken, zou Atlético gezegd hebben: we incasseerden een offsidegoal en hadden ook een penalty moeten krijgen", verklaart Clattenburg. "Het was één van die perfecte scenario's voor een arbiter. Pepe kwam nog naar me toegerend en schreeuwde: "Mark, dat was geen fout!" Ik antwoordde dat zijn eerste goal er ook geen was en hij stapte weg."