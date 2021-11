Pochettino maakt zich nog geen zorgen: "Maar soms slaap ik 's nachts niet"

"Solide basis nodig"

PSG raakte deze week in de Champions League niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij RB Leipzig. De gelijkmaker viel pas in de toegevoegde tijd van de tweede helft.

Morgen speelt PSG op verplaatsing bij Bordeaux. Trainer Mauricio Pochettino geeft toe dat zijn team nog niet helemaal klaar is voor het echte werk. "We zitten in een proces van collectieve en individuele opbouw", zei de Argentijnse ex-voetballer vandaag op de persconferentie.

"Om een team te laten draaien, is er een solide basis nodig. Van daaruit kunnen we iets duurzaams opbouwen. Natuurlijk wil ik dat we elke wedstrijd met 5-0 winnen met 75% balbezit. Dat zou ideaal zijn. Maar we zitten in een lang proces en ik ben blij met onze evolutie."

"Soms slaap ik 's nachts niet als ik aan al die dingen denk", aldus de Argentijn, die het beste in zijn landgenoot Lionel Messi nog niet kon bovenhalen bij zijn nieuwe club. Ook morgen is de 34-jarige aanvaller er niet bij in Bordeaux.

Messi is wel geselecteerd voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden van Argentinë volgende week."Hij zal de reis ook maken en we hopen dat hij inzetbaar is. Zodat hij daarna ook voor PSG kan spelen. We kunnen niet verhinderen dat hij naar Argentinië gaat, daar zijn de FIFA-regels duidelijk over."