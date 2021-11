PETA wil dat alle sporten met paarden geschrapt worden van de Spelen

Gisteren raakte het nieuws bekend dat paardensport niet langer een onderdeel zal zijn van de moderne vijfkamp, als reactie op enkele misstanden op de voorbije Olympische Spelen.

Dierenrechtenorganisatie PETA grijpt deze beslissing aan om het IOC aan te manen om alle sporten met paarden van het programma te halen, met name het jumping, de dressuur en de eventing.

"De Olympische Spelen zijn de voorbije jaren altijd meegegaan met hun tijd. Zo was croquet ook ooit een sport op de Spelen", zegt Kathy Guillermo van PETA. "Maar ook normen en waarden veranderen en het is tijd dat het IOC dit erkent."

Het IOC reageerde niet meteen op de oproep van PETA, ruiterfederatie FIE deed dat wel. "Het incident in Tokio met coach Kim Raisner (die zijn pupil aanmaande om het paard hard te slaan) heeft helaas een grote impact gekend op de aanvaarding van de paardensport", zegt een woordvoerder.

"Paardensport heeft nochtans altijd gedraaid om die unieke band tussen ruiter en paard. Die band is er in de vijfkamp niet (want atleten krijgen hun paard door loting toegewezen, red)."

Maar volgens Kathy Guillermo van PETA beperkte het probleem zich niet enkel tot de vijfkamp. "In de eventing moest een paard ingeslapen worden na een val en in de dressuur zagen we een paard met een bloedneus toch voortdoen. Niet één paard zou moeten afzien of sterven voor een gouden medaille."