Patrick Goots ziet Antwerp afglijden: "Hand van de trainer is nog altijd niet te zien"

"Het spel was eigenlijk al een tijdje slecht, maar de resultaten in de competitie hebben veel verdoezeld. Eigenlijk hadden ze tegen Standard beter met 1-2 gewonnen dan met 2-5. Frey scoorde 5 goals en Fisher gaf 3 assists en iedereen dacht dat de nieuwe Mbokani en Refaelov gevonden waren. Terwijl die nog heel wat boterhammen moeten eten om dat niveau te halen."

"Ik kan mij niet voorstellen dat er geen inzet bij de spelers is, omdat ze Priske buiten willen. Ze weten daar ook wel dat het spel op niets trekt, want De Laet heeft het afgelopen weekend zelf nog gezegd."

Wat Goots en veel andere supporters vooral ontgoochelt, is het gebrek aan vechtlust. "Dat is nochtans de specialiteit van het huis. Maar nu laten ze bij de minste tegenslag het kopje hangen."

"Die 0-3 gisteren is hard aangekomen", zegt Patrick Goots aan Sporza. "Er was te weinig inzet, te weinig kwaliteit, te weinig druk op de bal, te veel defensieve blunders en offensief te weinig gebracht. Het had nog veel erger kunnen zijn."

"Ik zag voor het eerst moedeloosheid bij Priske"

Hoewel ze hem nu nog de hand boven het hoofd houden, beseft Patrick Goots dat Priske op de schopstoel zit. "Een interlandbreak is altijd een gevaarlijke periode om een trainer te ontslaan. Het zal zondag tegen Anderlecht dus pakken beter moeten."

"Priske zal zelf ook wel weten dat het anders wel eens einde verhaal zou kunnen zijn. Gisteren zag ik voor het eerst ook wat moedeloosheid bij hem. Normaal gezien gaat hij nooit op de bank zitten, maar tegen Fenerbahçe zat hij vaker op de bank dan in alle vorige matchen samen."

De voorbije weken was het bij Antwerp vruchteloos zoeken naar een basisploeg en vaste patronen. "Hij roteert te veel. Er is geen systeem, er zijn geen looplijnen. Oké, het is een nieuwe ploeg, maar ze zijn al 5 maanden aan het trainen. Dan verwacht je toch de hand van de trainer te zien en dat is niet het geval."

"Met 3 achteraan zou een optie kunnen zijn, want defensief zijn ze te kwetsbaar. Man tegen man kun je tegen Anderlecht niet spelen met die 2 snelle spitsen van hen."

Goots vindt dat Priske radicale keuzes moet maken en daar vervolgens aan moet vasthouden. "Geef een ploeg eens 2 à 3 weken om op elkaar ingespeeld te geraken."

"Kijk maar naar De Laet. Die heeft dit seizoen al op alle posities gespeeld: linksachter, rechtsachter, centraal... Elke week was het iets anders."

"Topschutter Frey zoekt dan weer al weken naar zijn beste vorm. Laat die eens een paar weken aan de kant en kies voor Samatta. En grijp achterin terug naar Seck, want wat Almeida de laatste tijd laat zien..."

"Wat mij betreft is het Europese verhaal voor Antwerp afgelopen. De beker was dat ook al, dus blijft er enkel nog de competitie over. De punten zijn er al, nu nog het goeie spel."