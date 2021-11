Op zoek naar de nieuwe Nina Sterckx: Sporza bezocht testdag voor jonge gewichtheffers

"Tot nu toe hadden we geen tijd of middelen voor zo'n testdag", zegt bondscoach en ex-olympiër Tom Goegebuer. "Maar we willen met de federatie professioneler gaan werken. We hebben momenteel al grote talenten, maar we moeten er ook voor zorgen dat er opvolging is."

Veel kinderen die zich aanmelden, hebben weinig tot geen ervaring met gewichtheffen. Wat wordt er dan getest? "Gewichtheffen is een complete sport. Het enige wat je niet nodig hebt, is uithouding."

"Je hebt explosiviteit nodig en dat testen we met een staande hoogtesprong. Daarnaast onderzoeken we ook de lenigheid, want je moet toch diep kunnen hurken met zo'n halter boven je hoofd."

"Kracht testen is moeilijker, omdat het om ongetrainde atleten gaat. We doen dat enkel met kinderen die al met gewichten getraind hebben. Ten slotte testen we ook hoe snel ze een oefening aangeleerd krijgen. Al die complexe bewegingen maken het ingewikkeld voor het hoofd."