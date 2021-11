Luca Brecel trakteert zich op kwartfinale tegen O'Sullivan op English Open

De Schot Patrick Fraser (WS-114) had ex-wereldkampioen Shaun Murphy uitgeschakeld in Milton Keynes, maar dat schrikte Brecel niet af. De 26-jarige Limburger nam meteen de touwtjes in handen met een break van 101.

Fraser kon de bordjes op 1-1 zetten met een break van 66, maar Brecel sloeg meteen terug met een 82 break en snoepte ook frame 4 af van de Schot. Fraser kon nog tot op 3-2 komen, maar Brecel gaf zijn ticket voor de kwartfinale niet meer uit handen.

Met een break van 70 trakteerde hij zich op een duel met 6-voudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan. The Rocket won de English Open in 2017.