Liverpool moet Firmino meer dan een maand missen: "Zware klap"

Firmino ging dinsdag tegen Atletico Madrid tien minuten voor tijd naar de kant met een blessure. Hij werd vervangen door Divock Origi. Na onderzoek blijkt dat zijn hamstring redelijk beschadigd is.

""Bobby" moeten missen is een serieuze klap voor ons", zei Liverpool-trainer Jürgen Klopp vandaag op de persbabbel met het oog op de wedstrijd van zondag tegen West Ham.

"We spreken over meer dan vier weken en dan is dat in mijn ogen een serieuze blessure. Maar Firmino herstelt normaal gezien snel. Dat hoop ik nu ook. Normaal gezien hoop je spelers die uitvallen voor de internationale break erna meteen te recupereren, dat is bij hem jammer genoeg het geval niet."

Firmino kwam dit seizoen 11 keer in actie in de Premier League, hij scoorde daarin 6 keer. In de Braziliaanse selectie werd zijn plaats ingenomen door Real-speler Vinicius Jr..