Jelle Geens wint in Abu Dhabi: "Mooi einde van een seizoen vol pech"

In Abu Dhabi ontbraken enkele hoofdrolspelers van de olympische triatlon in Tokio. Toch was het deelnemersveld van de eerste manche van de World Triathlon Championship series goed gevuld met sterke namen.

Jelle Geens kwam als 39e uit het water, op 32 seconden van een Frans-Hongaars duo aan de leiding van de wedstrijd. Maar dan moesten zijn favoriete onderdelen - fietsen, en al zeker het lopen - nog komen.

Halfweg de fietsrit sloot Geens aan bij de kop van de wedstrijd, goed voor zo'n 17 triatleten. Als vierde begon de Belgian Hammer aan zijn loopnummer van 5 km. Op een kilometer van de streep plaatste hij een verschroeiende versnelling die niemand nog kon pareren.

Na alle pech die hij dit seizoen kende - onder meer het missen van de individuele triatlon op de Spelen - schreeuwde Geens al zijn frustratie van zich af op de finishlijn. Een zegegebaar en een tweede overwinning op het hoogste niveau volgden.