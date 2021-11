Genk komt in zoektocht naar nieuwe T2 uit bij de Deen Glen Riddersholm

"Glen Riddersholm is 48 en een beslagen man in het voetbal", klinkt het op de website van KRC Genk. De Deen spekte zijn CV als coach bij de jeugd van Midtjylland en van de Deense voetbalbond, ook was hij eerder al technisch directeur.

Het grootste succes had Riddersholm als hoofdcoach bij Midtjylland. In 2015 pakte hij de Deense titel. Na enkele omzwervingen belandde hij bij SønderjyskE, waar hij in 2020 de beker won.

"Bij de Deense federatie had hij een belangrijke inbreng in de ontwikkeling van toptalenten als Christian Eriksen, Simon Kjær, Martin Braithwaite en Mathias Zanka Jørgensen", laat Genk weten. "Bij Midtjylland werkte hij ook met Paul Onuachu."