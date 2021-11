Ancelotti geeft Hazard hoop bij Real Madrid: "Hij verdient speelminuten"

Amper 5 minuten tegen Elche, zelfs geen invalbeurt in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Eden Hazard ligt niet in de bovenste schuif van Real-coach Carlo Ancelotti. Zeker niet nu Vinicius Junior de pannen van het dak speelt.

Maar misschien komt onze landgenoot dit weekend in actie tegen Rayo Vallecano. "Eden is ongelukkig, omdat hij zijn kwaliteiten kent en zich professioneel gedraagt op training", zei Ancelotti op zijn wekelijkse persconferentie.

"Hij verdient speeltijd en hij zal ook speelminuten krijgen. Hij moet het vertrouwen houden, maar ik kan nog niet zeggen of hij morgen zal spelen of later. Maar ik kan wel zeggen dat ik spijt heb van deze situatie, want Eden is heel professioneel."

"Of hij in de basis zal starten? Daar moet ik over nadenken. Ik denk niet dat mijn spelers vermoeid zijn en het is belangrijk om de dynamiek in de groep te bewaren", houdt de Italiaan een slag om de arm.

Bondscoach Roberto Martinez is ervan overtuigd dat Hazard weer zijn topniveau kan halen. "Hij is extra hard aan het trainen voor de rest van het seizoen. Nu moet hij spelen om matchritme op te doen. Zijn focus en attitude zitten alvast goed", zei hij bij de bekendmaking van zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden.