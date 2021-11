Al Sadd kondigt aan dat Xavi terugkeert naar Barcelona

De Spanjaard reist - als alles goed gaat - zaterdag met zijn gezin af naar Barcelona. Voor de partij tegen Celta Vigo zal de voormalige middenvelder nog plaatsnemen in de tribunes.

De onderhandelingen tussen de Catalaanse grootmacht en zijn huidige ploeg Al Sadd verliepen - naar goede Barcelonese gewoonte - niet zonder slag of stoot.

Xavi krijgt in Barcelona dé kans om zijn prille trainerscarrière uit te bouwen op het grootste toneel.

Missie: goed voetbal... en titels?

Deze zomer was voorzitter Laporta nog niet zeker van zijn keuze, nu is hij vastberaden: Xavi is de geschikte man om Barcelona weer aan het voetballen te krijgen.

Onder Ronald Koeman bleven niet alleen de punten uit, ook het traditionele tikitakavoetbal was niet meer te zien. Aan Xavi om het DNA van de club opnieuw te vertalen naar attractief voetbal in het Camp Nou.

De Spanjaard krijgt een ploeg voorgeschoteld "in transitie" die momenteel kampeert op een 9e plek in La Liga. Ook in de Champions League heeft Barcelona nog wat werk om de knock-outfase te bereiken.

Xavi krijgt een jong team onder zijn hoede, maar moet wel meestrijden voor de prijzen. Dat lukte de kleine ex-middenvelder in Qatar naar behoren. In zijn prille trainerscarrière - met 2 jaar op de teller - werd Xavi 1 keer kampioen, won hij 2 keer de beker en één keer de supercup met Al Sadd.

Kan hij de prijzenkast van Barcelona binnenkort opnieuw spekken?