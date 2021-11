5 stellingen voor Michel Wuyts over het EK veldrijden: "New wave bij de vrouwen moet opletten"

Kampioenschapskoorts in Drenthe. Dit weekend staat in Nederland het EK veldrijden op het programma. Voor de eerste modder opspat, leggen wij commentator Michel Wuyts vijf snedige stellingen voor.

Stelling 1: we kijken het meest uit naar Kata Blanka Vas

Akkoord "In het vrouwenveldrijden gaat het razendsnel. De "new wave" die de voorbije twee jaar de top inpakte, moet opletten of ze wordt overspoeld door de volgende golf." "Dan denk ik uiteraard aan Kata Blanka Vas, omdat de Hongaarse het aandurft om meteen bij de elite te starten. Mocht de Nederlandse Puck Pieterse dat eveneens doen, zou mijn enthousiasme nog groter zijn."

De "new wave" die de voorbije twee jaar de top inpakte, moet opletten of ze wordt opzijgezet door de volgende golf. Michel Wuyts

"Het is sterk dat Vas na een aanpassing van nauwelijks een seizoen meteen een Wereldbekercross wint en dan zegt: oké, dan ga ik nu voor de Europese titel bij de elite." "Vas is überhaupt ook niet kansloos. Aangezien er iedere keer op de VAM-berg geknald moet worden, maakt ze een grote kans om het waar te maken."

Stelling 2: de VAM-berg is even spectaculair als de Koppenberg

Niet akkoord "Uit onwetendheid zeg ik nee. Ik heb de VAM-berg alleen gezien toen Van der Poel op het Nederlands Kampioenschap op de weg daar een geweldige solo neerzette. Hij moest die uitdaging iedere keer op zijn dooie eentje aangaan, omdat niemand het aandurfde om mee in de aanval te trekken. Wel, ik heb hem bij de laatste passages toch flink zien lijden. De Koppenberg ken ik - ik weet wat die met eens mens doet. Er zijn stukken van 18 à 20 procent, daar komt de VAM-berg met zijn 15 procent niet aan. Maar toch liggen ze dicht bij elkaar."

Stelling 3: Thibau Nys wordt, 25 dagen na zijn sleutelbeenbreuk, Europees kampioen

Niet akkoord "Owowow, we mogen ons niet vergalopperen. Het is toch kort dag na zo'n blessure." "Bij een wederoptreden na een afwezigheid van een drietal weken weet ik dat je in de eerste wedstrijd vaak beter bent dan in een tweede of derde. Je teert dan namelijk op een opgestapelde frisheid, pas later voel je het tekort aan ritme." "Bovendien starten Ronhaar en Kamp - dat wordt een vette kluif om tegenop te boksen. Een podiumplek zal al heel mooi zijn. Mocht dat niet lukken, hoeft er niemand in paniek te slaan."

Als je van Thibau Nys wat minder verwacht, is hij vaak op zijn best. Michel Wuyts

"Máár... als je van Nys wat minder verwacht, is hij vaak op zijn best. Want wie had durven te voorspellen dat hij Europees kampioen op de weg zou worden." "Het is niet omdat je een paar ritten in de Ronde van Vlaams-Brabant wint dat je ook een Europese titel kunt pakken. Toch deed Nys dat."

Stelling 4: Eli Iserbyt kan alleen van zichzelf verliezen

Akkoord "Voor 75% dan toch. Op de Koppenberg was hij echt imponerend. Iserbyt maakte indruk door voor het eerst in zijn carrière een dubbelbezet weekend met klassementscrossen voor zijn rekening te nemen." "Mocht Iserbyt niet zo'n dag hebben als op de Koppenberg, dan kan hij nog als geen ander de cross lezen. En op het wiel blijven zitten om vervolgens in de slotronde toe te slaan." "Iserbyt is op zijn 24e als profcrosser een pak rijper dan vorig jaar. Het zou me dus helemaal niet verbazen mocht hij zichzelf opvolgen als Europees kampioen."

Stelling 5: we krijgen een volledig Belgisch podium bij de mannen

Akkoord "Om het met de woorden van een collega te zeggen: dat zou zomaar eens kunnen." "Wie is er nog, buiten Lars van der Haar? Ik denk dat de Nederlander zondag een parcours op zijn maat gaat vinden. Hij is beter dan vorig seizoen en leunt dicht bij het podium aan. Enkele keren stond Van der Haar er al op, in Zonhoven had hij zelfs kunnen winnen." "Een lichtgewicht zoals Van der Haar moet met zwier de VAM-berg op kunnen klimmen. Hij kan dus zeker op het podium geraken, maar ik vermoed van niet." "Het is vooral uitkijken naar wie er Iserbyt een tijdje kan volgen. Gezien de rust in de Koppenbergcross acht ik Quinten Hermans daar het meest toe in staat."

Het EK veldrijden op Sporza

Het EK veldrijden wordt over 2 dagen uitgesmeerd. Vandaag komen onder meer de beloften bij de mannen (13.15 uur) en de elite vrouwen (15 uur) in actie. Beide wedstrijden zijn met livestream en fase per fase te volgen op sporza.be. De cross bij de vrouwen wordt ook op Eén uitgezonden. Morgen staat vanaf 15 uur de cross bij de elite mannen op het programma, live te volgen op sporza.be, Radio 1 en Eén.