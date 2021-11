Snelders: "Club zat op een wolk, maar kan nog in de hel belanden tegen Leipzig"

Club Brugge onderging - ondanks een sterke eerste helft - opnieuw de wet van de sterkste tegen Manchester City in de Champions League. "Club Brugge werd niet meer overrompeld, maar het klasseverschil tussen beide elftallen was toch vrij groot", zag analist Eddy Snelders.

Philippe Clement paste wel zijn systeem aan tegen Manchester City, maar het resultaat bleef hetzelfde. Na de 1-5-nederlaag in Brugge, volgde nu 4-1-verlies. "De cijfers spreken voor zich", zegt analist Eddy Snelders. "Er een verschil in waardeverhouding tussen beide teams." "Maar nu werd het scenario wel anders geschreven dan twee weken geleden. Toen was er een overrompeling, een enorme machtsontplooiing van City. Nu heeft Brugge er in de eerste helft een wedstrijd van gemaakt." "Het had het moeilijk in het eerste kwartier, maar heeft zich dan goed hersteld en een doelpunt gescoord. Tot halfweg was het voor Brugge eigenlijk een heel mooi parcours. Maar in de tweede helft gaan ze toch weer foutjes maken en zie je dat het klasseverschil tussen beide elftallen toch vrij groot is."

Brugge werd niet meer overrompeld. Twee weken geleden was Club een speelbal vanaf de eerste minuut. Eddy Snelders

Het grote verschil met de heenwedstrijd was dus de eerste helft. "Daarin heeft Brugge getoond dat er kwaliteit in het elftal zit", aldus Snelders. "Brugge werd niet meer overrompeld. Twee weken geleden was Club een speelbal vanaf de eerste minuut." "Nu begon het pas in het begin van de tweede helft binnen te sijpelen: meer balverlies, slecht uitverdedigen, minder scherpte in de defensie... En dan zie je meteen dat het verschil enorm oploopt."

"Clement heeft er alles aan gedaan om een blok neer te zetten"

Club Brugge sloeg geen mal figuur in Manchester, met dank aan wat aanpassingen van coach Philippe Clement. Club speelde met 5 achterin en Ruud Vormer kwam in de plaats van Kamal Sowah. "Ik vond het een goede keuze, want zeker in de eerste helft stond er een blok", zegt Snelders. "Mata was sterk op rechts, Sobol iets minder. Het drietal achterin heeft zeker voor de rust goed zijn streng getrokken." "Ik heb de indruk dat Clement er alles aan gedaan heeft om zijn ploeg als een blok op het veld te laten komen. Hij miste natuurlijk wat power op het middenveld, maar heeft dat gecompenseerd met een hard werkende Hans Vanaken."

De ruimtes werden groter in de tweede helft en tegen elftallen als Manchester City is dat dodelijk. Eddy Snelders

Wat liep er dan mis in de tweede helft? "Ik denk ten eerste vermoeidheid. Het tempo ging weer de hoogte in en Club kreeg snel dat tweede doelpunt tegen. City merkte dat de zwakke punten van Brugge meer naar boven kwamen en zette door." "Het uitvoetballen bij Club ging moeizamer, waardoor er een constante druk was. Vanaken werd niet meer bereikt, en dan zie je dat de scherpte wat uit het elftal verdween. De ruimtes werden groter en tegen elftallen als Manchester City is dat dodelijk." "City liet de bal rondgaan en wachtte rustig af om toe te slaan. We mogen de verdienste van doelman Simon Mignolet niet onderschatten, want er waren nog 2-3 mogelijkheden voor City om te scoren. En dan had de uitslag toch bijzonder zwaar geweest."

"Club kan na 4 op 6 nog met lege handen eindigen"