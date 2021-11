Moderne vijfkamp schrapt paardrijden, komt wielrennen in de plaats?

De vijfkamp is een uitvinding van Pierre de Coubertin, de stichter van de moderne Olympische Spelen. Door 5 uiteenlopende sporten te combineren (lopen, schieten, zwemmen, schermen en paardrijden) zou de ideale "militaire sporter" gekroond kunnen worden.

Maar na meer dan 100 jaar wordt er aan die formule gesleuteld. Bij het paardrijden was er immers een extra moeilijkheid dat de deelnemers niet op hun eigen paard mogen rijden, maar door een paard dat hen bij loting wordt toegekend. Dit zorgde de voorbije edities van de Spelen voor heel wat schrijnende toestanden.

De druppel was het incident in Tokio met de Duitse vijfkampster Annika Schlau. Omdat haar paard weigerde te springen bij een hindernis maande haar coach haar vanaf de zijlijn aan om het hard op het paard te slaan.

De verontwaardiging was groot en om de sport te redden, moest de internationale federatie UIPM wel ingrijpen. Paardrijden wordt van het programma gehaald. Welk onderdeel in de plaats zal komen, is nog niet bekend, maar volgens uitgelekte documenten zou het om wielrennen gaan.