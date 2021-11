Is Schelstraete medaillekandidaat voor Parijs 2024? "Als zijn klasse olympisch wordt"

"Eigenlijk is die term "amateurs" misleidend, want ook dit zijn allemaal profs. Het is een erfenis van het verleden, toen er enkel amateurs aan de Spelen mochten deelnemen. Correcter zou zijn: boksen olympische stijl."

Bij de amateurs zijn ze het nochtans gewoon om meerdere kampen per week te vechten. "Dit was al de 4e kamp in 2 weken voor Schelstraete, terwijl een profbokser soms maar 1 à 2 kampen per jaar vecht."

Schelstraete hoeft niet meer om het brons te kampen en verzekert zich zo van een aardige som (25.000 dollar). "Het is pas voor het eerst dat boksbond AIBA geldprijzen uitlooft. Om medische redenen wordt er niet voor het brons gevochten, want dan zet je 2 verliezers tegenover elkaar en wie een bokskamp verliest, moet daar toch even van recupereren."

Volgens bokscommentator Alain Van Driessche scheelde het niet veel of Victor Schelstraete had de finale gehaald. "Het was heel close. De eindstand was 5-0, maar de scores van de jury waren nogal vreemd. Die laatste ronde domineerde hij, maar verloor hij toch."

Schelstraete is 5 kilogram afgevallen, omdat hij in een lagere gewichtsklasse zijn techniek beter zou kunnen benutten.

"Meer geld voor het boksen en dus meer professionalisering"

Met zijn bronzen medaille doet Schelstraete niet alleen financieel een uitstekende zaak. "Hij bokste vroeger in de categorie tot 91 kilogram, maar hij heeft beslist om 5 kilo te vermageren, omdat in de klasse tot 86 kilogram zijn techniek beter tot zijn recht zou komen."

"Die klasse van de cruisergewichten was nieuw op het WK, waardoor er ook nog geen geleide loting met reekshoofden was. Vroeger botste hij als niet-reekshoofd vaak al vroeg in het toernooi op een topper. Nu zal hij door zijn bronzen medaille zelf reekshoofd zijn in de volgende toernooien en zo de toppers in de eerste ronden vermijden."

Schelstraete ("niet alleen een poster boy maar ook een toptalent") werpt zich met deze medaille meteen op tot een kandidaat op eremetaal voor de Spelen van Parijs. "Sport Vlaanderen zal door deze prestatie en de media-aandacht ervoor nog meer geld in het boksen pompen."

Volgens Van Driessche is in België de weg van de professionaliteit nog maar net ingeslagen. "Met Hubert Fierens hebben ze nu een goeie coach en er is ook geïnvesteerd in een computer die waardevolle info geeft over de boksers. Maar ze zijn hier nog maar 5 jaar geleden mee begonnen, een peulschil in de topsport."

Van Driessche ziet wel nog één belangrijke valkuil richting Parijs voor Schelstraete. "We moeten afwachten of de nieuwe cruiserklasse ook olympisch zal worden. Het IOC is door de vele corruptie bij de AIBA geen grote fan van het boksen. Het vindt bovendien dat er te veel gewichtsklassen zijn, er zal dus gekozen moeten worden."