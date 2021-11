Hoe staan de Belgische clubs ervoor vanavond in Europa?

Vanavond spelen drie Belgische clubs gastheer op het Europese strijdtoneel. Antwerp en Genk hebben geen geweldige uitgangspositie voor de terugronde van de groepsfase in de Europa League. Voor AA Gent liggen de kaarten veel beter in de Conference League.

Verliezen is echt geen optie voor Antwerp

Na de bekeruitschakeling zou het voor Antwerp bijzonder zuur zijn om ook snel het Europese toneel te moeten verlaten. Om dat scenario te vermijden mag vanavond vooral niet verloren worden van Fenerbahce. Antwerp heeft nog twee manieren om na december Europees te spelen. Door bij de eerste twee te eindigen en door te stoten in de Europa League. Of door derde te worden en naar de Conference League te worden verwezen. Voor het Europa League-scenario is winnen eigenlijk noodzakelijk. Alleen zo sluipt het voldoende dichtbij Frankfurt en Olympiakos om in de onderlinge duels nog het verschil te kunnen maken. De strijd om plaats drie wordt gestreden met de tegenstander van vanavond, Fenerbahce. Antwerp staat een punt achter op de Turken. Winnen is eigenlijk noodzakelijk, maar niet verliezen is nog belangrijker. Zeker met in het achterhoofd dat Antwerp tegen Olympiakos en Frankfurt niet kansloos was. “Als we Europees willen overwinteren, moeten we vol voor de winst gaan”, toonde trainer Brian Priske zich strijdvaardig.



Antwerp pakt een punt op het veld van Fenerbahce

Een punt zou de Genkse zaak goed doen

Groep H is na drie speeldagen nog onbeslist. West Ham is weg met 9 op 9, maar daar achter hebben Racing Genk, Dinamo Zagreb en Rapid Wien elk drie punten. Iets rapen tegen West Ham - momenteel gedeeld de nummer drie in de Premier League - wordt bijzonder moeilijk, maar zou de Europese zaak van Genk wel enorm vooruit helpen. Zonder een punt of punten vanavond wordt het kijken naar de andere resultaten en veel rekenen de volgende weken. "In Londen hebben we getoond dat we ondanks de nederlaag kansen konden creëeren, maar dan moeten we wel de lijn doortrekken van de match tegen Zulte Waregem", zei John van den Brom.

Genk verliest kansloos in Londen

AA Gent staat er in vergelijking met Antwerp en Genk veel beter voor. Met een zege tegen Partizan Belgrado - de leider in de Servische competitie - is de groepszege én een Europese winter een zekerheid voor Gent. Zelfs een gelijkspel is geen slecht resultaat. In dat scenario moet Gent een van zijn laatste twee matchen winnen om nog altijd als groepswinnaar te eindigen. "Het is vrij simpel. Je wil altijd zo snel mogelijk pakken wat je kan pakken", zei trainer Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. Gent is op volle sterkte. Bij Partizan ontbreekt sterspeler Lazar Markovic (ex-Anderlecht). Afwachten of de terugmatch even spannend wordt als de heenmatch.