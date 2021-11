Vanwege wangedrag van de supporters in de thuismatch tegen Frankfurt moet Antwerp zijn Europese duel tegen Fenerbahçe zonder fans afwerken. De harde kern wou het toch niet zomaar laten passeren en marcheerde vanuit café The Great Old richting de Bosuil. Daar staken ze hun ganse voorraad bengaals vuur af om uiteindelijk toch weer rustig terug te keren.