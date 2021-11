Victor Schelstraete is als eerste Belg ooit zeker van medaille op het WK boksen voor amateurs. Maar onze landgenoot droomt uiteraard van een gouden exemplaar in Belgrado. Kan hij zich tegen de Braziliaan Keno Machado plaatsen voor de finale bij de cruisergewichten (-86kg)? Bekijk het straks live, Schelstraete komt als 11e in actie vanaf 13u.