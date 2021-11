Gesprekken tussen Al Sadd en Barcelona over Xavi "zitten in laatste fase"

Een delegatie van FC Barcelona is op dit moment in Qatar om er te onderhandelen over Xavi, ex-speler van de Catalaanse club en op dit moment trainer van Al Sadd met een contract tot 2023.

De 41-jarige Spanjaard moet bij Barça Ronald Koeman opvolgen. Hij gaf woensdag al aan dat hij "ernaar uitkeek terug naar huis te gaan", ondanks de wens van Turki al-Ali, de algemeen directeur van Al Sadd, om hem in Qatar te houden.

Bij persagentschap AFP bevestigt een bron dichtbij de gesprekken dat de twee teams bijna een akkoord hebben bereikt. "De onderhandelingen zitten in de laatste fase", aldus de bron aan AFP.

"Vandaag werd de vrijheidsclausule in zijn contract besproken. Al Sadd zou de clausule intrekken en in ruil daarvoor zou Barcelona instemmen met een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Qatarese club in Doha. Ook zou Al Sadd mogen deelnemen aan de jaarlijkse Gamper Trophy in Barcelona."

De besprekingen worden vrijdag hervat.