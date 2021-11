Genk met vertrouwen tegen West Ham: "We zullen niet in onze schulp kruipen"

Treft Racing Genk West Ham United op het ideale kruispunt? Onze landgenoten stralen opnieuw vertrouwen uit én West Ham zit met zijn hoofd in de Premier League. Trainer John van den Brom is vastberaden om in de Europa League van dat goede momentum te profiteren: "we geloven in een goed resultaat.'

John van den Brom trapt een open deur in op de persconferentie voor het Europa League-duel tegen West Ham United. "Er blijft een groot verschil tussen de Jupiler Pro League en de Premier League." Club Brugge ging gisteren onderuit tegen Manchester City. Kan Genk vanavond de Belgische eer wreken? Trainer Van den Brom straalt alleszins vertrouwen uit

We zullen niet achteraan in onze schulp kruipen. Dat is niet onze manier van voetballen. John van den Brom, trainer KRC Genk

"Ikzelf en de spelers geloven in ons doel: straks een resultaat neerzetten. De groep straalt op dit moment fitheid, gedrevenheid en vertrouwen uit."

"In het voetbal is nu eenmaal alles mogelijk. Zondag hebben we wat vertrouwen getankt tegen Zulte Waregem. We willen datzelfde georganiseerd en compact blok meenemen op het veld tegen West Ham." "Als we dat kunnen combineren met onze aanvallende kwaliteiten, kunnen we het verschil maken. We zullen niet achteraan in onze schulp kruipen. Dat is niet onze manier van voetballen."

West Ham win in de heenwedstrijd met 3-0 winnen in eigen huis.

Speelt Genk tegen een veredeld B-elftal?

West Ham is dé revelatie van het seizoensbegin in de Premier League. De ploeg van trainer David Moyes staat knap vierde in het klassement. Dit weekend staat de kraker tegen Liverpool (2e) op het programma. Als het wint, springt het doodleuk over de topploeg van Salah en co.

Ook in de Europa League deed West Ham het meer dan behoorlijk. Het lijkt zich met 9 punten al verzekerd te hebben van de volgende ronde. Mag Genk hopen op een B-elftal?

Ik kan me voorstellen dat de coach voorrang zal geven aan de wedstrijd tegen Liverpool John van den Brom, trainer KRC Genk