City-fan Guido aan de betere hand: "Boodschap van KDB deed hem weer lachen"

"We are with you Guido." De Belgische Manchester City-supporter die 2 weken geleden in elkaar geslagen werd door enkele supporters van Club Brugge heeft gisteren een mooi eerbetoon gekregen. De zoon van Guido sprak vanmorgen op radiozender Studio Brussel over de massale steun van "hun" City: "De boodschap van De Bruyne deed mijn papa weer glimlachen."

"Samen tegen geweld"

Twee weken geleden eindigde Club Brugge - Manchester City in mineur. City-supporter Guido De Pauw werd aan een tankstation in elkaar geslagen door een supporter van Club Brugge.

Onze collega's van Studio Brussel belden vandaag met Jurgen, de zoon van Guido, om te vragen hoe het ondertussen met zijn vader gaat.

Gelukkig gaat het al veel beter met hem Jurgen De Pauw, zoon van Guido

"Het is nog altijd triest om mijn papa in het ziekenhuis te zien liggen", vertelt de zoon van Guido aan Studio Brussel. "Gelukkig gaat het al veel beter met hem. Hij is bij bewustzijn en op korte tijd al goed hersteld. Er volgt nog een maandenlange revalidatie, maar er is hoop voor de toekomst."

Guido moet die lange weg niet alleen bewandelen. Naast de steun van zijn familie, stak ook de voetbalwereld hem een hart onder de riem. Het epicentrum van die steun lag gisteren in Manchester. Zowel de supporters van City als die van Club Brugge kwamen voor het Champions League-duel op de proppen met een spanddoek voor Guido. Getiteld: "Samen tegen geweld. We zijn er voor jou, Guido."

De Club Brugge-supporters veroordeelden wat er gebeurd is.

Het hemelsblauwe hart is groot

Wat er met Guido gebeurd is, raakte de hele (voetbal)wereld. Toch was het vooral de steun van zijn favoriete club die in het oog sprong. Zo namen verschillende supportersclubs van City over de hele wereld contact op met met het gezin van Guido. "We kregen brieven uit India, Vietnam en Amerika."

De steun die we krijgen vanuit Manchester City is echt onwaarschijnlijk Jurgen De Pauw, zoon van Guido

"De steun die we krijgen van Manchester City, is echt onwaarschijnlijk. De ochtend na de feiten kreeg onze familie zelfs een persoonlijke telefoon van het bestuur."



Ook de spelers zelf zijn bekommerd om hun supporter. Onder anderen middenvelders Ilkay Gündogan en Kevin De Bruyne spraken Guido in een filmpje toe. "We denken allemaal aan je, blijf vechten", zei middenvelder Gündogan. Lees onder de tweet verder:

"Die filmpjes hebben we hem al even laten zien. Voor de rest heeft mijn papa de publieke steun - spijtig genoeg - wat gemist. Hij is nog niet in staat om lang naar de televisie te kijken. Maar de boodschap van De Bruyne toverde toch al een glimlach op zijn gezicht."

"Ik vrees dat het niet meer voor dit seizoen zal zijn. Maar ik hoop dat mijn papa en ik snel weer voor hem kunnen supporteren in het Etihad Stadium."