Campenaerts houdt zijn record: "Maar als Ganna aanval doet, zullen we nogal kijken"

"Hallo, dit is de voicemail van de werelduurrecordhouder." Deze boodschap zult u nog even horen als Victor Campenaerts zijn telefoon niet opneemt, want Alex Dowsett beet zijn tanden stuk op het werelduurrecord van onze landgenoot. Maar met Filippo Ganna ligt nog een gevaarlijke kaper op de kust, beseft Campenaerts. "De vraag is niet of hij het breekt, maar met hoeveel meter."

534 meter kwam de Brit Alex Dowsett tekort om het werelduurrecord van Campenaerts af te snoepen. De recordhouder keek thuis in spanning toe met zijn vader en vrienden. "Zeker de eerste helft van het record was zeer spannend", zegt Campenaerts. "Daarna was er iets meer opluchting. Toen hij 10 seconden achter lag op mijn schema, wist ik het wel. Ik ben nooit stilgevallen tijdens mijn werelduurrecord, dus dan is het moeilijk om nog 10 seconden dicht te rijden." Heeft Dowsett dan fouten gemaakt? "Zijn eerste 4 rondes waren heel snel, dan schrok ik toch even", geeft Campenaerts toe. "Daarna heeft hij redelijk lang mijn tempo aangehouden." "Hij heeft weinig fouten gemaakt. Hij heeft met ballen gereden - dat moet ook bij een recordpoging - maar is dan ontploft. Als je het record breekt, overheerst de euforie. Ik denk dat bij Dowsett de teleurstelling enorm moet zijn, en dat de fysieke pijn dan ook enorm hard aankomt."

Ik had het Dowsett zeker gegund, maar ik gun het mezelf nog iets meer. Victor Campenaerts

Campenaerts keek met een dubbel gevoel naar de recordpoging. "Als Dowsett het had gebroken, had ik hem het record zeker gegund", aldus Campenaerts. "Hij is een toffe gast en het had een orgelpunt kunnen zijn op zijn carrière." "Maar uiteraard hoopte ik ook dat ik het record nog wat kon houden. Ik had het hem zeker gegund, maar ik gun het mezelf nog iets meer." Nochtans leken de omstandigheden wat in het voordeel van de Britse hardrijder. "Hij was al eens werelduurrecordhouder en had zich 2 jaar voorbereid. Bovendien stond de technologie ook niet stil." "Het zijn marginal gains, maar die kunnen toch een paar meter verschil maken. Het heeft niet mogen baten en dat bewijst toch dat ik een goed record heb neergezet. En daar ben ik uiteraard trots op."

En nu wachten op Filippo Ganna...

Na de werelduurrecordpoging voelt Campenaerts het niet meteen kriebelen om zelf nog eens zijn kans te wagen. "Ik heb mijn carrière over een andere boeg gegooid. Ik ben minder met tijdrijden bezig." "Als ik het nu nog eens zou proberen, zou ik het moeilijk hebben om mijn eigen record te breken. Bovendien hoeft het ook niet, want het record staat nog steeds op mijn naam." De vraag is: hoe lang nog? Want wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna zit met het record in zijn hoofd. "Ik vrees dat als Ganna een aanval doet, dat het niet de vraag is of hij het breekt, maar wel met hoeveel meter", zegt Campenaerts. "Ganna is een atleet van een ander niveau dan ik of Dowsett. Hij is de beste tijdrijder van het moment, misschien zelfs de beste ooit. Hij is dan ook nog eens de beste achtervolger op de piste. Als hij een poging waagt, zullen we met grote ogen kijken."

Campenaerts en Dowsett deden elkaar zweten