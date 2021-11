Brys, Wauters, Dohmen ...: ontdek onze nieuwe 12-koppige Atletencommissie

De nieuwe voorzitter en de twee ondervoorzitters zullen door de Atletencommissie nog aangeduid worden tijdens hun eerstkomende vergadering. De nieuwe voorzitter zal net zoals in het verleden deel uitmaken van de raad van bestuur en van het bureau van de raad van bestuur van het BOIC.

De nieuwe 12-koppige atletencommissie is gevormd en zal vier jaar lang waken over de rechten en de belangen van de atleten. Het neemt ook de taak op zich om aanbevelingen voor de atleten -indien nodig - te formuleren.

Yuhan Tan , die de voorbije vier jaar voorzitter was van de Atletencommissie, geeft de fakkel dus door. De veelvuldig Belgische kampioen badminton blijft wel betrokken bij de Atletencommissie als lid van het Atletencomité van het Wereldantidopingagentschap WADA.

Brys en Michel aan het woord: "Ik wil een aanspreekpunt zijn"

Triatlete Claire Michel en roeier Tim Brys lieten alvast weten dat ze klaar zijn voor hun nieuwe rol. De twee olympiërs maakten al meteen duidelijk dat ze het belang van de atleet behartigen.

"Zolang de rechten en de belangen van de atleten voorop staan, ligt er een zeer bemoedigende toekomst voor Team Belgium in het verschiet", reageert Claire Michel.



"Sport in het algemeen en de olympische beweging in het bijzonder zijn voortdurend aan het evolueren. Het is dus belangrijk om een perspectief voor ogen te hebben om de actuele noden te verdedigen."