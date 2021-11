In Abu Dhabi hebben de broers Ian en Ryan Lodens zich voor de 3e keer op een rij tot wereldkampioenen jiujitsu gekroond bij de mannelijke duo's. Ze hielden een duo uit Thailand achter zich. Samen met Charis Gravensteyn veroverde Ian (in 2018 nog winnaar van Belgium's Got Talent) ook nog een bronzen medaille in de gemengde klasse.