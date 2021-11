Belgisch veldloopkampioen John Heymans staat aan de kant met stressfractuur

John Heymans stond eerder dit jaar al eens langs de kant met een stressfractuur en nu loopt hij opnieuw een breukje op. "Van tweevoudig Belgisch kampioen naar 2 breuken op een rij. Sport is een emotionele achtbaan", schrijft Heymans op zijn Instagram-pagina.

"Ik schrijf dit met tranen in de ogen. Tegenslagen horen bij het leven, maar deze is moeilijk om te slikken. Ik had grote dromen, had steile ambities."

"Toch houd ik mij vast aan dit cliché: het is niet belangrijk hoe vaak je valt, wel hoe vaak je weer opstaat."